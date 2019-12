Gold korrelierte überraschenderweise mit dem US-Dollar

Goldpreisprognose : Ein schwächerer Dollar ist der einfachste Weg zu 2.000 Dollar Gold

Seit 2015 hat Gold mit dem US-Dollar korreliert. Was kommt als nächstes?Die meiste Zeit korreliert Gold umgekehrt mit dem US-Dollar. Das Problem derartiger Analysen ist die Tatsache, dass Frequenz nicht gleichbedeutend mit Umfang ist. Der obige Chart beweist diesen Punkt.Dieser Gold-Eagle-Twitter-Post inspirierte diesen kurzen Artikel.Mein Chart scheint widersprüchlich. Und ich bin gewillt, dem zu widersprechen. Ironischerweise glaube ich bei genauerem Hinsehen, dass Gold Eagle korrekt ist; zumindest erst einmal.Ich arbeite an einigen zusätzlichen Charts und Fundamentaldaten, um das Warum zu erklären. Lassen Sie uns erst einmal sagen, dass es wichtig ist zu verstehen, dass die Entwicklungen des Dollar nicht die Entwicklungen des Goldpreises erklären.Wenn Dollar-Entwicklungen Gold erklären, dann läge der Goldpreis nicht bei etwa 1.480 Dollar je Unze.© Michael ShedlockDer Artikel wurde am 18. Dezember 2019 auf www.mishtalk.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.