Goldbergbauaktien im Wandel

Chris Mancini sprach jüngst mit Daniela Cambone von Kitco News über die aktuelle Lage am Finanzmarkt und seine Einschätzung zur Entwicklung der Bergbauaktien. Laut dem für Gabelli Gold Funds tätigen Analysten wurden die globalen Aktienmärkte zuletzt künstlich durch die von der Federal Reserve erzeugte Liquidität gestützt. Im Bergbausektor sehe die Situation jedoch anders aus. Dieser befinde sich aktuell in einer Wandlungsphase."Aus einer fundamentalen Perspektive ändert sich, dass sich die Goldbergbauunternehmen nun als Investmentinstrumente verstehen, die freien Cashflow generieren und Dividenden zahlen können," so Mancini. Im Januar hatte der weltweit größte Goldproduzent Newmont Corp. eine Steigerung seiner Dividende auf 1$ je Aktie angekündigt. Laut dem Experten solle ein solcher Schritt den Investoren signalisieren, dass sich Bergbauunternehmen als "rentable Investments" auf dem Markt positionieren. Die Aufgabe der produzierenden Unternehmen sei es nun, zu zeigen, dass sie freien Cashflow generieren können.© Redaktion GoldSeiten.de