Silber: Drastischer Kurseinbruch

Bei Silber kam es an den Vortagen zu einem drastischen Kurseinbruch. Der Rückfall unter die Unterstützungszone bei 16,22 USD löste ein Verkaufssignal aus, welches die Notierungen zuletzt bis auf ein Tief bei 11,74 USD führte.Es bietet sich aktuell kein realistischer Anhaltspunkt, auf welchem Niveau eine Bodenbildung möglich wird. Eine stärkere Gegenbewegung kann nach dem massiven Einbruch aber jederzeit erfolgen. Spielraum bietet sich in diesem Ball in Richtung 14,25 USD. Insgesamt bleiben eine Beruhigung und Abnahme der Volatilität abzuwarten.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG