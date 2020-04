SPDR Gold Trust: Bestände steigen und steigen

Bereits seit dem 30. März meldet der SPDR Gold Trust täglich Anstiege seiner Bestände, insgesamt ergab sich in diesem Zeitraum ein Plus von 57,33 Tonnen. Alleine seit Gründonnerstag erlebte der ETF Zuflüsse von 27,5 Tonnen.Der weltweit größte Gold-ETF verfügte laut den Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com damit gestern über Bestände von 1.021,69 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 8. April: 988,63 t• 9. April: 994,19 t• 13. April: 1.009,69 t• 14. April: 1.017,59 t• 15. April: 1.021,69 t© Redaktion GoldSeiten.de