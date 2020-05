Nächstes Aufwärtsziel bei Gold liegt bei 1.800 Dollar je Unze

Bannockburn Global Forex erklärte laut Kitco News , dass das nächste große Goldpreisziel bei 1.800 Dollar je Unze liege. "Eine viertägige Rally brachte das gelbe Edelmetall über das Wochenende über 1.750 Dollar je Unze, sein bestes Niveau seit Ende 2012", erklärten Analysten in einem Bericht."Die Entwicklung begann mit einer Aufwärtsbewegung am 7. Mai von einem Tief nahe 1.677 Dollar, als Gold über zwei Handelstage um etwa 1% fiel. Doch die Erholung und die Aufwärtsentwicklung waren solide und Handelsschlüsse lagen nahe Hochs. Doch man verzeichnete nur marginal neue Hochs, während Pausen über dem Hoch von Mitte April nahe 1.747 Dollar und bei 1.750 Dollar ausgelöst wurden."Analysten erklärten, dass technische Indikatoren höhere Preise andeuten würden. "Das nächste große Ziel sind die 1.800 Dollar je Unze", so Bannockburn. "Anfängliche Unterstützung liegt nahe 1.720 Dollar je Unze."© Redaktion GoldSeiten.de