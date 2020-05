VanEck sieht Gold auf 2.000 USD steigen

Gold könnte angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit innerhalb der kommenden zwölf Monate die Marke von 2.000 USD testen, davon geht laut der Webseite MoneyManagement das Investmentmanagementunternehmen VanEck aus.Der Portfoliomanager und Goldstratege Joe Foster glaubt dem Artikel zufolge an den Fortbestand der aktuellen Rallye und rechnet mit einem Anstieg auf 2.000 USD oder darüber hinaus. Als Gründe für diese Einschätzung nennt er folgende Eigenschaften des gelben Metalls:• kein Kontrahentenrisiko• beschränktes Angebot• Existenz außerhalb des Mainstream-Finanzsystems• weltweite Anerkennung als Wertanlage"Diese Eigenschaften machen es zu einer einzigartigen Investition in einen sicheren Hafen. Gold ist zudem ein Portfoliodiversifikator. Wenn Sie in Ihr Portfolio ein wenig Gold oder Goldaktien aufnehmen, kann dies Ihrem Portfolio - aufgrund der geringen Korrelation mit Aktien und Anleihen - im Laufe der Zeit bessere risikobereinigte Renditen einbringen," so Foster.Und weiter erklärt er: "Wir glauben, dass ein säkularer Wandel begonnen hat, der vorwiegend von vier Kategorien systemischer Risiken getrieben wird: Deflation, Verschuldung, Inflation und Vertrauensverlust. Dieser Schock stützt den Goldpreis und die Goldbergbauunternehmen, deren Aktienpreis normalerweise stärker steigt als der Goldpreis selbst."© Redaktion GoldSeiten.de