Gold: Rekordpreise in Sicht

Laut Bloomberg rechnen immer mehr Marktbeobachter mit einem weiteren Anstieg der Goldpreise und dem Erreichen neuer Rekordhochs.So habe sich jüngst Warren Patterson, Leiter des Bereichs Rohstoffstrategie bei der ING Groep NV in Singapur, wie folgt geäußert: "Die Argumente für einen Verbleib von Gold über 1.800 US-Dollar sind ziemlich stark. So ist der US-Dollar schwächer, die Covid-19-Fälle steigen und einige Fed-Beamte stellen die Erholung in den USA in Frage." Weiter heißt es: "Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis wir die Allzeithochs testen."Laut Patterson könnten Gewinnmitnahmen bei Preisen in Rekordnähe zwar einen gewissen Widerstand bedeuten, doch "scheint dies im gegenwärtigen Umfeld einfach nicht auszureichen, um Gold zu stoppen."Weiterhin zitiert Bloomberg den Ökonom Howie Lee von der Oversea-Chinese Banking Corp. "Wir glauben inzwischen, dass es nur noch darum geht, wann und nicht ob Gold ein neues Rekordhoch erreichen kann." Sollte sich die aktuelle Krisensituation nicht bedeutend verändern, könnte das gelbe Metall bis zum Jahresende die 2.000-USD-Marke in Angriff nehmen. "Der bisherige Rekordschluss von 1.900 US-Dollar ist jetzt klar in Sichtweite, und wir vermuten, dass Gold vor Ende 2020 sogar 2.000 US-Dollar testen könnte, wenn die Zahl der Fälle in den USA nicht nachlässt."© Redaktion GoldSeiten.de