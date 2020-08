Ronald Stöferle und Egon von Greyerz: Das "Endgame" ist hier

In unserem zweiten MAMinar treffen sich Ronald Stöferle und Egon von Greyerz, um über die aktuellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft und über Gold zu reden.Alle Zeichen stehen auf Sturm - wir haben ein komplettes Auseinanderdriften von Märkten und Realität, Gold markiert die höchsten Stände seit einem Jahrzehnt, COVID infiziert Millionen, Märkte crashen, die Arbeitslosigkeit steigt steil an, Unternehmen bluten finanziell aus - und trotz alledem stehen die Aktienmärkte auf Allzeithochs.Schon 2008/09 gab es eine Warnung, und eine Probe - doch damals konnte die Fed die Wirtschaft noch retten und auf Zeit spielen. Das Endspiel begann im September 2019 mit Quantitativen Lockerungen und Repos.Gerade hat Ronald wieder einen In Gold We Trust-Report veröffentlicht, welcher zur neuen Standardpublikation im Bereich Gold, Geld und Inflation avanciert. Im MAMinar präsentiert Ronald dem Publikum seine einmaligen Einblicke in den Goldmarkt, wobei Gold sowohl als Investition als auch Absicherungs-Asset gegen ein kaputtes Finanzsystem betrachtet wird.© Egon von Greyerz