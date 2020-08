Palladium - Explosive Ausgangslage

Nach dem massiven Abverkauf im März gelang den Bullen bei Palladium eine Trendwende bei 1.491 USD, die nach einer steilen Erholung in eine Seitwärtsbewegung oberhalb von 1.763 USD überging. Diese wurde zwar zuletzt im Juli nach oben verlassen, doch steckt der Wert aktuell bereits in der nächsten dreiecksförmigen Korrektur zwischen 1.997 und 2.311 USD fest. Zuletzt konnte sich Palladium aber gegen etliche Angriffe auf die kurzfristig wichtige Unterstützung bei 2.084 USD erfolgreich zur Wehr setzen und damit die Voraussetzung für einen Ausbruch aus dem Dreieck nach oben schaffen.Wird die Unterstützung bei 2.084 USD weiterhin verteidigt, könnte es zu einem Ausbruch auf der Oberseite und damit zu einer Erholung bis 2.311 USD kommen. Der erste Schritt auf diesem Weg wäre der Anstieg über die obere Begrenzungslinie des Dreiecks im Bereich von 2.210 USD.Doch erst bei Kursen über 2.311 USD wäre ein klares mittelfristiges Kaufsignal aktiv und mit Zugewinnen bis 2.405 USD und darüber bereits bis 2.600 USD zu rechnen.Wird der Support bei 2.084 USD dagegen unterschritten, sind weitere Abgaben bis 1.997 USD die Folge. Hier würde sich der weitere Verlauf entscheiden, da ein Unterschreiten der Marke für eine Verkaufswelle bis 1.900 und 1.804 USD sorgen dürfte. Eine Verteidigung der Unterstützung dürfte dagegen für eine Bodenbildung und einen weiteren Aufwärtsimpuls in Richtung 2.248 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG