Palladium - Kurseinbruch belastet

Ausgehend von einem bullischen Doppelboden an der Unterstützung bei 2.150 USD setzte Palladium Ende Oktober den übergeordneten Aufwärtstrend fort und überwand kurzzeitig den markanten Widerstand bei 2.405 USD. Allerdings stoppte die Rally direkt im Anschluss und ging in einen Kursrutsch an die 2.248 USD-Marke über. Nach einer weiteren steilen Erholung kam es im gestrigen Handel zum erwarteten Kursrückgang unter die 2.305 USD-Marke, der die Erholung schlagartig beendete.Aktuell versuchen die Bullen die Hürde bei 2.305 USD zurückzuerobern. Sollte dieser Versuch scheitern, könnte die Abwärtswelle unterhalb von 2.248 USD direkt bis an den Keysupport bei 2.150 USD fortgesetzt werden. Hier sollte eine steile Erholung erfolgen. Andernfalls käme es zu Verlusten bis 2.084 und 1.997 USD.Nach der Verkaufswelle wäre derzeit erst ein Wiederanstieg über 2.405 USD bullisch zu werten. In diesem Fall hätten sich die Käufer erfolgreich aus dem Abwärtstrend befreit und dürften Palladium bis 2.540 USD führen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG