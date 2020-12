USA verabschieden Rettungspaket; England wird chaotisch

Das US-amerikanische Repräsentantenhaus verabschiedete nun ein COVID-Rettungspaket über 892 Milliarden USD sowie eine weitere Maßnahme über 1,4 Billionen USD, um die Regierung für ein weiteres Jahr zu finanzieren, berichtet Investing.com . Dieses Paket umfasst Zahlungen über 600 USD an die meisten Amerikaner.Zeitgleich sorgte die neue COVID-Mutation im UK dafür, dass Länder wie Kanada und Hongkong Reisen nach und vom UK einschränkten. Da sich London und das südöstliche England nun unter strengem Lockdown befinden, könnte dies nicht nur zu einem Reisechaos, sondern sogar Lebensmittelknappheiten vor den Weihnachtstagen führen.Führender, wissenschaftlicher Berater des UK, Sir Patrick Vallance, warnte während einer Pressekonferenz am Montag, dass die gesteigerte Übertragbarkeit der neuen COVID-Mutation nun bestätigt worden sei und dies, "wahrscheinlich bedeutet, dass Maßnahmen in einigen Bereichen verstärkt und nicht reduziert werden."© Redaktion GoldSeiten.de