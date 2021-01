Verkäufe von Silver Eagles explodieren in den ersten beiden Januarwochen

Angesichts der Fortsetzung des Zerfalls des Wirtschafts- und Finanzsystems im Jahr 2021 ist die Investitionsnachfrage nach physischen Edelmetallen weiterhin sehr hoch. Nachdem die U.S. Mint in der ersten Januarwoche unglaublich hohe Verkäufe von Silver Eagles von 2,7 Millionen vermeldete, hat sie gerade ein weiteres Update veröffentlicht, das die Zahl des Vorjahreszeitraums bereits weit hinter sich lässt.Bemerkenswert ist, dass allein die Verkäufe des Silver Eagle der U.S. Mint in den ersten zwei Wochen im Januar 7% des durchschnittlichen monatlichen weltweiten Angebots aus Silberminen ausmachen. Das ist eine sehr große Silbernachfrage, wenn man bedenkt, dass die Verkäufe der U.S. Silver Eagle nur ein kleines Segment des gesamten globalen Silbermarktes sind. Wie ich bereits in mehreren Artikeln erwähnt habe, wird der Silberpreis, wenn wir in diesem Jahr ein weiteres Rekordjahr der physischen und der ETF-Silbernachfrage erleben wie im letzten Jahr, wahrscheinlich die 35-$-Marke überschreiten.Laut dem jüngsten Update der U.S. Mint wurden diese Woche fast 2 Millionen weitere Silver Eagles an die autorisierten Händler verkauft. Die Gesamtverkäufe von Silver Eagles bis zum 12. Januar betrugen 4.646.000. Bereits in der ersten Hälfte des Monats hat die US-Prägeanstalt 800.000 mehr Silver Eagles verkauft als im gesamten Januar des Vorjahres.Die Nachfrage nach Silberinvestments erreichte im letzten Jahr einen Rekord, somit überstieg der Absatz von Silver Eagles im Jahr 2020 die Marke von 30 Millionen Stück.Weiterhin verkaufte die U.S. Mint in den ersten beiden Wochen des Monats Gold Eagles im Umfang von 81.000 oz, im Vergleich zu 60.000 oz im gesamten Vorjahresmonat.Bisher hat die U.S. Mint in der ersten Monatshälfte 57 Mal so viele Silver Eagles verkauft wie Gold Eagles.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 12. Januar 2021 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und in Auszügen exklusiv für GoldSeiten übersetzt.