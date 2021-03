Kinross Gold bereits im Umkehrmodus?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. korrigierte rückblickend zur vergangenen Analyse vom 7. Dezember tatsächlich weiter. Hierbei nahm die Aktie den eingeschlagenen Kurs in Richtung der Unterstützung von 5,90 USD auf. Mit dem bisherigen Monatstief bei 6,12 USD darf man somit durchaus das Ziel als abgearbeitet ansehen.Oberhalb von 5,90 USD bleibt die Lage generell konstruktiv im Rahmen einer, ggf. bereits gestarteten oder alsbald bevorstehenden Umkehrbewegung. Eine schnelle Erholung in Richtung des Widerstandes bei 7,75 USD erscheint hierbei möglich, bevor darüber die generelle Perspektive wieder deutlich bullischer daherkommt.Sollten die Bären nochmals Druck ausüben, gilt es auf das Level rund um 5,90 USD zu achten. Bei einer Unterschreitung erlaubt sich nämlich weiteres Abwärtspotenzial bis 5,20 USD und ggf. tiefer bis 4,30 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.