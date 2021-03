Wells Fargo: "Stärkste Preisrallye" bei Gold steht bevor

Gold könnte in diesem Jahr auf 2.200 USD pro Unze steigen, davon geht laut einer Kitco-Meldung John LaForge, Leiter der Real Asset Strategy bei Wells Fargo, aus. "Das Goldangebot hat sich von einem Überangebot in ein Defizit gewandelt", schreibt LaForge demnach in seinem jüngsten Update. Derartige Entwicklungen hätten in der Vergangenheit einige der stärksten Preiserholungen von Gold ausgelöst.Das Überangebot sei im Jahr 2011 entstanden, weil der Goldpreis in der Zeit von 2001 bis 2011 von 250 USD auf 1900 USD pro Unze angestiegen sei, so der Experte. In den letzten drei Jahren habe sich das Bild allerdings verändert. Gold habe von einem Überangebot zu einem Defizit gewechselt."Solche Zeiten haben in der Vergangenheit einige der stärksten Preisrallyes bei Gold ausgelöst. [...] Wir glauben, dass Gold am Beginn eines neuen Rohstoff-Superzyklus stehen könnte, der erst der siebte seit dem Jahr 1800 wäre", erklärt LaForge weiter. "Der Goldpreis ist seit 2018 um mehr als 40% gestiegen, und wir glauben, dass weitere Gewinne vor uns liegen."Abgesehen von diesem Angebotsargument werde Gold auch von den offensichtlicheren Entwicklungen angetrieben, darunter niedrige Realzinsen, das Gelddrucken der Notenbanken und ein schwächerer US-Dollar. "Diese Trends bleiben weitgehend intakt, und wir bleiben Goldbullen mit einer Kurszielspanne von 2.100 bis 2.200 USD im Jahr 2021", so LaForge.© Redaktion GoldSeiten.de