Silbereinschätzung der Credit Suisse

Obwohl Silber in letzter Zeit ordentlich unter Druck geraten ist, gehen die Analysten der Credit Suisse weiterhin davon aus, dass der grundlegende Aufwärtstrend schließlich wieder aufgenommen werden wird. Dies berichtet FXStreet.com "Mit einer langfristigen Basis, die immer noch vorhanden ist, sehen wir dies immer noch als eine Korrektur innerhalb eines breiteren Aufwärtstrends an, auch wenn die Konsolidierung noch eine ganze Weile andauern kann", heißt es seitens der Bank. "Das Übersteigen von 30,72 $ bleibt erforderlich, um anzudeuten, dass der Kernaufwärtstrend tatsächlich wieder aufgenommen wurde, um unser Kernziel bei 35,23/35,365 $ zu erreichen – das 61,8%-Retracement und das entscheidende Hoch vom Oktober 2012."Unterstützungen sehen die Analysten zunächst bei 24,05 $ und, noch wichtiger, bei 22,26/21,68 $. Ein Unterschreiten von 21,68 $ würde allerdings die längerfristige Basis stark in Frage stellen.