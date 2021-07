Palladium - Langer Anstieg, kurze Pause

In den vergangenen Wochen war der Palladiumpreis in einer massiven Abwärtsbewegung unter die Unterstützung bei 2.735 USD eingebrochen und an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gefallen. Dort starteten die Bullen allerdings einen formidablen Konter und katapultierten den Wert direkt wieder über die Hürde, Zuletzt wurde auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie überschritten und der Widerstand bei 2.875 USD erreicht. Von der Hürde setzte der Palladiumkurs leicht zurück.Die laufende Gegenbewegung könnte jetzt an die Unterstützung bei 2.735 USD zurückführen und dort der nächste Ausbruchsversuch über 2.875 USD starten. Selbst ein Rückfall unter 2.735 USD würde die Chancen der Bullen nicht schmälern und ausgehend von 2.639 USD zu einem neuen Anstieg führen können. Sollte die 2.875 USD-Marke also im weiteren Verlauf überschritten werden, käme es zu einem Angriff auf das Allzeithoch bei 3.017 USD.Erst ein Bruch der 2.639 Punkte-Marke würde die Kaufwelle nachhaltig abbremsen und für eine Korrektur bis 2.540 USD sorgen. Damit wäre auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie wieder unterschritten und somit ein bärisches Signal generiert, dem eine Abwärtswelle bis 2.405 USD folgen dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG