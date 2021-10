Silber wird riesige Outperformance gegenüber Gold zeigen  Steve Penny

Sollte der Silberpreis die 30-Dollar-Marke durchbrechen, werde es nur noch einen minimalen Widerstand geben, der ihn davon abhält, die 50-Dollar-Marke zu erreichen, dies erklärte Steve Penny kürzlich im Interview mit David Lin von Kitco News. Allerdings, räumt der Herausgeber von "The Silver Chartist" ein, sei Silber zum Jahresende bei 30 oder gar 50 US-Dollar recht unwahrscheinlich."Die große Zahl, die wir im Auge behalten müssen, ist die 30-Dollar-Marke, ich denke, das weiß jeder", so Penny. "Sobald wir über die 30-Dollar-Marke kommen, glaube ich, dass wir ziemlich schnell die 50-Dollar-Marke erreichen, wahrscheinlich innerhalb von ein oder zwei Quartalen, weil es zwischen 30 $ und 50 $ nicht viel Widerstand gibt. Ich würde sagen, sobald wir die 30-Dollar-Marke überschritten haben, werden wir die 50-Dollar-Marke ziemlich schnell erreichen, wahrscheinlich nicht im Jahr 2021, aber vielleicht in der ersten Hälfte des Jahres 2022."Laut dem Charttechniker befindet sich der Silberpreis aktuell in der Nähe eines Tiefs. Allerdings gebe es noch immer ein gewisses Abwärtsrisiko auf 18 oder 19 US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de