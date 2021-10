Platin - Ein aufsteigender Stern

In den letzten Tagen wurde die Erholungsbewegung bei Platin wie erwartet dynamisch fortgesetzt und dabei nicht nur die übergeordnete Abwärtstrendlinie der Baisse der letzten Monate durchbrochen: Ausgehend von einem Zwischentief bei 948 USD zog der Kurs des Edelmetalls über die Widerstände bei 988 und 1.013 USD an und konnte in der Spitze auch schon die Hürde bei 1.028 USD überschreiten, ehe eine leichte Korrektur begann.Nach dieser Reihe von Kaufsignalen dürfte zunächst ein Rücklauf an den Support bei 988 USD anstehen, ehe dort die nächste Aufwärtswelle starten kann. Ein Ausbruch über die Zwischenhochs bei 1.040 USD dürfte dann zu einem Anstieg bis 1.055 und 1.066 USD führen. Darüber könnte die Rally dann ihr volles Potenzial ausschöpfen und Platin bis 1.100 und 1.135 USD klettern. Dort wäre mit einer deutlicheren Korrektur zu rechnen. Allerdings wäre bei einem Anstieg über die Marke schon ein mittelfristiger Aufwärtsimpuls bis 1.193 USD denkbar.Sollte der Wert dagegen unter 988 USD fallen, käme es zu einer tiefen Korrektur bis 948 USD, aber auch von dort ließe sich der Anstieg fortsetzen bzw. die Bodenbildung in Form einer inversen SKS vorantreiben. Unterhalb der Marke wären die Chancen dann aber zunichte gemacht und Verluste bis 908 USD und 880 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG