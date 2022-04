Palladium - Die Chance auf ein Ende des Abwärtstrends ist da

Die steile Verkaufswelle bei Palladium setzte sich bis Ende März an die Unterstützung bei 1.997 USD fort und wurde auf diesem Niveau von einer v-förmigen Erholung abgelöst. Dabei stieg der Wert zunächst an die frühere Supportmarke bei 2.320 USD, an der er nach unten abprallte. Doch im gestrigen Handel startete an der Zwischenunterstützung bei 2.149 USD eine weitere Erholung, die zum Wochenausklang für eine Fortsetzung des Anstiegs spricht.Im Prinzip hat Palladium mit dem Erreichen der 1.997-USD-Marke das Abwärtspotenzial der Verkaufswelle ausgereizt und könnte jetzt die Erholungsbewegung seit diesem Tief mit einem Anstieg über 2.320 USD bis 2.400 und 2.470 USD fortsetzen. Spätestens bei 2.540 USD dürften sich die Bären noch einmal zurückmelden und eine Korrektur auslösen. Diese dürfte zwar moderat ausfallen und könnte schon bei 2.320 USD enden.Doch aufgrund der Dominanz des steilen Abwärtstrends wäre sogar ein zweiter tiefer Fall und damit ein Doppelboden im Bereich von 1.997 USD denkbar. Oberhalb von 2.540 USD käme es dagegen schon zu einem Anstieg bis 2.735 USD.Sollte der Wert dagegen unter 2.149 USD fallen, käme es zum direkten Abverkauf auf 1.997 USD und dort zur Chance auf eine Bodenbildung. Wird die Marke dagegen doch noch unterschritten, sind weitere Abgaben bis 1.870 und 1.804 USD einzuplanen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG