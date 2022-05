Gold - Können die Bullen für mehr Kaufdruck sorgen?

Der Goldpreis aktivierte in der vergangenen Woche ein neues Kaufsignal über der 1.850-USD-Marke. Anschließend konnte Gold bis 1.870 USD ansteigen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzen. An der Ausbruchsmarke stabilisierte sich der Preis. Heute setzt sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Aktuell notiert der Goldpreis über 1.860 USD.Die Bullen haben es nun in der Hand. Sie müssen dafür sorgen, dass der Goldpreis ab sofort nicht mehr unter 1.840 USD zurückfällt. Eine nicht zu unterschätzende Widerstandszone liegt bei 1.875 USD. Wird diese durchbrochen, sollte sich das Momentum beschleunigen. Die kurzfristige Zielzone läge in diesem Fall bei 1.900/1.909 USD. Fällt der Goldpreis dagegen unter 1.840 USD zurück, dann würde vermutlich ein Test der 1.820-USD-Marke bevorstehen. Ein Rückgang unter 1.820 USD würde die Bullen in Bedrängnis bringen.© Bernd SenkowskiQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG