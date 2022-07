WGC: Chinas Goldmarkt im Juni

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog in dieser Woche die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Juni. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Der Shanghai Gold Price Benchmark PM (SHAUPM) in RMB und der LBMA Gold Price AM in USD tendierten im Juni beide nach unten. Im Jahresvergleich hat eine schwächere lokale Währung zu einer stärkeren Performance desGoldpreises in RMB geführt als in USD.• Trotz eines erneuten Anstiegs im letzten Monat war der durchschnittliche Goldpreisabstand zwischen Shanghai und London im ersten Halbjahr 2022 deutlich geringer als in den Vorjahren.• Die chinesischen börsengehandelten Gold-ETF verzeichneten im Juni einen Zufluss von 0,3 t (-37 Mio. USD, -73 Mio. RMB), was zu einem Nettoabfluss von 18,3 t (1 Mrd. USD, 5,2 Mrd. RMB) im ersten Halbjahr führte.• Da sich die lokalen Wirtschaftsaktivitäten weiter verbesserten, setzten die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) im Juni ihre Erholung fort. Die Gesamtabhebungen im ersten Halbjahr 2022 verzeichneten jedoch aufgrund der Beeinträchtigung durch COVID einen Rückgang von 12% gegenüber dem Vorjahr.Der Analyst Ray Jia geht in der zweiten Jahreshälfte von einer steigenden Goldnachfrage aus: "Obwohl eine mögliche Konjunkturabschwächung Druck ausüben könnte, könnten die Konsumanreize der Regierung, der Nachholbedarf bei Hochzeiten und ein schwacher RMB neben anderen Faktoren den chinesischen Goldverbrauch in der zweiten Jahreshälfte stützen."Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de