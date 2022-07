Jetzt Gold und Silber kaufen  Craig Hemke

Greg Hunter von USAWatchdog sprach jüngst mit Craig Hemke über die Marktentwicklungen im bisherigen und verbleibenden Jahresverlauf.Laut Hemke steht die Fed kurz davor, eine Kehrtwende zu vollziehen und mit dem Gelddrucken zu beginnen und die Zinsen zu senken. Man dürfe nicht vergessen, dass es mit der Wirtschaft bergab gehe und dieses Jahr ein Wahljahr ist, in dem die Demokraten an der Macht schwächer seien als je zuvor.Der Finanzautor, Marktanalyst und Edelmetallexperte erklärt: "Wir befinden uns bereits in einer Rezession wie aus dem Lehrbuch. Den Menschen geht es schlecht. Jeder weiß das. [...] Was passieren wird, ist, dass die Zinssituation völlig außer Kontrolle gerät, oder, was am wahrscheinlichsten ist, dass die Fed das Pedal bei QE bis zum Anschlag durchdrückt, um zu versuchen, den Zug einzuholen, der ihnen davonfährt."Dann werde die große Zeit für Gold und Silber kommen, da die Nachfrage massiv steigen werde: "Das wird passieren, und zwar schon bald. [...] Dann werden sich die Schleusen wieder öffnen und die Investitionsnachfrage nach allem, was mit Edelmetallen zu tun hat, wird in den Sektor strömen, und der Preis wird in die Höhe schnellen. Manchmal wird er in fünf Monaten um 50% steigen, wie es in der Vergangenheit der Fall war."In Bezug auf die Inflation erklärt Hemke, dass diese die Ursache für den Untergang von Ländern und den Aufstieg von Tyrannen sei. In diesem Zusammenhang liest er eine Passage aus dem Buch "When Money Dies" vor und erinnert an Deutschland im Jahr 1922.© Redaktion GoldSeiten.de