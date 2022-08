Defla X - Kapitalmarktzins wackelt wieder

Nonfarm Payrolls came 528K vs. 258K Erwartung.

Nonfarm Private Payrolls 471K vs. 200K Erwartung.

Arbeitslosigkeit 3,5% vs. 3,6% Erwartung.

Durchschnittliche Arbeitswoche 34,6 vs. 34,5 Erwartung.

Stundenlohn +0,5% vs. +0,3% Erwartung.

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Weizenausfuhr gibt es nun - verringert - wieder, dafür schwere Spannungen zwischen USA und China wegen Taiwan, dem bedeutendsten Prozessorhersteller der Welt (also gefährlich, diese Spannungslage)Der GELDMARKZINS im US Dollar beträgt bekannterweise saftige 2,25% bis 2,5%. Der KAPITALMARKTZINS war in den letzten Wochen wieder gesunken, was die Erholung an allen Börsen auslöste. Die abgelaufene Woche brachte hinsichtlich des Kapitalmarktzinses eine neue Wende nach obenbzw. im Kurs der 10-jährigen Staatsanleihe invers nach untenDas Geld für eine weitere Hausse an den Börsen wird also wieder teurer.Die Fundamentaldaten sind zudem schlecht. Die geopolotischen Risiken nehmen weiter zu. Auslöser für die KAPITALMARKTZINSWENDE waren in der abgelaufenen Woche Nachlaufdaten zur US- Beschäftigung:Als ob der Superwirtschaftsaufschwung im Gange wäre. Die rezessiven BIP Daten passen allerdings nicht dazu.Diese Daten sind inflationstreibend und daher droht die Gefahr, dass restriktive Geldpolitik noch verschärft wird. Wegen teurerer Refinanzierung verkaufen einige Marktteilnehmer die Rally, andere (vor allem Pensionsfonds) sehen die Staatsanleihen wieder fallen und müssen daher Aktien kaufen. Im Saldo nach Austoppen aussehend sticht an den Charts von AktienGoldBitCoindie WICHTIGERE Erkenntnis hervor, diese erkennbar an langen und plötzlichen grünen und weißen Balken, dass die Märkte gefährlich soziologisch fragmentiert sind.Traden bleibt sehr gefährlich in solchen Situationen und Portfolio bleibt ein Muß.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.