Gold - Der nächste Anlauf der Bullen Tage

Seit der Goldpreis Mitte August an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie nach Süden abgedreht und unter die Tiefs der vergangenen beiden Jahre gefallen war, findet ein übergeordneter Richtungsstreit statt. Auf der einen Seite drückten die Bären den Kurs des Edelmetalls schon zweimal an die Zielmarke bei 1.615 USD. Andererseits wurde der Support auch zweimal von den Käufern verteidigt und zuletzt mit dem Anstieg über 1.640 USD wieder der Weg für eine Erholung geebnet. Oder kommt es diesmal gar zur bullischen Trendwende?Oberhalb von 1.640 USD dürfte Gold in den nächsten Tagen den Anstieg der Vorwoche ausbauen und die Hürden bei 1.680 und 1.688 USD anlaufen. Darüber wäre wiederum ein Kaufsignal aktiviert und das Preisband des großen Seitwärtsmarktes der letzten zwei Jahre zurückerobert. Gleichzeitig wäre auch der Abwärtstrend seit Monatsbeginn gekontert und damit auch die Risiken eines Bruchs der 1.615-USD-Marke erheblich reduziert. Die Folge einer solchen Ausbruchsbewegung wäre ein Anstieg bis 1.735 USD, der sich darüber in eine Rally bis 1.755 und 1.780 USD ausweiten dürfte.Sollte der Wert dagegen unter 1.640 USD fallen, stünde wieder die 1.615-USD-Marke auf der Agenda. Wird sie diesmal nicht verteidigt, dürfte Gold bis 1.595 und 1.575 USD einbrechen und somit auch den übergeordneten Abwärtstrend in den nächsten Wochen fortsetzen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG