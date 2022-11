Ausgold: Sehr robuste PFS und weitere gute Bohrergebnisse

Ausgold hat im Quartal die sehr robuste PFS vorgelegt, sowie weitere gute Bohrergebnisse. Alles im Quartalsbericht nochmals sauber aufbereitet. Neu ist, dass man das Lithium-Potenzial auf den Projekten prüft. Ausgold Ltd. hat eine dominante Landposition in der Region. Man wertet derzeit frühere Bohrungen und Proben nochmals aus, um weitere Informationen zu erhalten:Das Greenbushes Lithium-Projekt liegt rund 50 km von Ausgold entfernt:Gold bleibt zwar klar der Fokus von Ausgold, doch man wirft einen zweiten und dritten Blick auf das Lithium-Potenzial. Das Gebiet der Firma ist sehr groß und man hat bislang 8 Pegmatite identifiziert. Das könnte einen zusätzlichen Kicker geben, sollte man dort mehr finden. Ausgold hatte Ende September über 8,5 Millionen AUD in Cash und ist somit gut finanziert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.Hinweis Redaktion: Herr Huster ist Referent der diesjährigen Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse , die am 4. & 5. November 2022 in München stattfindet.