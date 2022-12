"Echte Rezession" im Jahr 2023 wahrscheinlich, mit "Entlassungen, die sich durch die Wirtschaft ziehen"  Will Rhind

David Lin sprach für Kitco News vergangene Woche mit Will Rhind über die aktuelle Lage am Finanzmarkt. Die Arbeitslosenquote in den USA sei mit 3,7 Prozent weiterhin niedrig, aber eine sich abschwächende Wirtschaft und höhere Zinssätze werden zu Entlassungen führen und im Jahr 2023 eine "echte Rezession" auslösen, glaubt der Gründer und CEO von GraniteShares."Wenn die Entlassungen erst einmal richtig losgehen, kommen wir in die echte Rezession, die höchstwahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr beginnen wird", so Rhind. "Die Auswirkungen der letzten Jahre bedeuten, dass die Ersparnisse noch relativ gesund sind. Ich denke, dass sich das alles ändert, wenn die Entlassungen auf die Wirtschaft durchschlagen und der Arbeitsmarkt tatsächlich den Rückwärtsgang einlegt."In Bezug auf die Geldpolitik der US-Notenbank erklärt der Experte, dass er es für möglich halte, dass es zu einem Kurswechsel kommt. "Ich denke, die Fed muss sich mäßigen. Ich denke, wir sind bereits an einem Punkt angelangt, an dem diese schrittweisen Zinserhöhungen die Situation nur noch verschlimmern und vielleicht die Rezession, die im nächsten Jahr eintreten wird, noch verstärken."Rhind glaubt, dass die "Erwartungen kleinerer Zinserhöhungen" sich positiv auf die Aktienmärkte auswirken könnten. "Eines der Dinge, die den Markt wirklich gebremst und zu den meisten Verlusten beigetragen haben, war offensichtlich der rasche Anstieg der Zinssätze und die Auswirkungen, die die Zinssätze insbesondere auf den zukünftigen Cashflow der Unternehmen haben."Weiterhin glaubt der Finanzmarktexperte, dass Gold vom jüngsten Debakel der Kryptomärkte profitieren dürfte, da Anleger an die Vorteile des Vermögenswerts erinnert wurden und einige Mittel nun wieder in diesen Bereich fließen könnten.© Redaktion GoldSeiten.de