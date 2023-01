Simbabwes Goldmünzen kosten jetzt mehr als 2.000 Dollar pro Stück

Simbabwes Sonderausgabe von Goldmünzen zur Bekämpfung der Inflation stößt auf eine starke Nachfrage, berichtet Kitco News . Zum ersten Mal seit ihrer Ausgabe im Juli wurden die Münzen für über 2.000 Dollar je Unze verkauft. Die Zentralbank des Landes begann im Sommer mit dem Verkauf von Goldmünzen, um zu versuchen, die Inflation einzudämmen, indem sie ein Wertaufbewahrungsmittel für die fallende Währung des Landes bereitstellt und der Bevölkerung eine Alternative zum US-Dollar bietet.Seit der Veröffentlichung ist die Nachfrage beträchtlich. Und in dieser Woche stieg der Preis in US-Dollar auf über 2.000 Dollar je Unze. Am Mittwoch kostete die 22-karätige Goldmünze für eine Feinunze laut Angaben auf der Website der Reserve Bank of Zimbabwe 2.009,49 Dollar. Die Münze trägt den Namen "Mosi-Oa-Tunya", was in Anspielung auf die Victoriafälle so viel wie "Rauch, der donnert" bedeutet. Jede Münze ist mit einer Seriennummer versehen und kann mit der Landeswährung, dem US-Dollar und anderen Fremdwährungen gekauft werden. Der Preis wird auf der Grundlage des internationalen Goldpreises und der Produktionskosten festgelegt.Ziel des Programms ist es, die Nachfrage nach US-Dollar nach dem Zusammenbruch des simbabwischen Dollar zu senken. Die steigende Inflation und die Abwertung der Währung haben der Bevölkerung von Simbabwe das Leben schwer gemacht. Das Land hat nach wie vor die höchste Inflation der Welt, die im November bei 255% im Jahr lag. Als Reaktion auf die Krise hat die Zentralbank von Simbabwe ihren Leitzins von 80% auf 200% mehr als verdoppelt, was einen neuen Rekord darstellt.Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Simbabwe außerdem aufgefordert, seine eigenen Goldreserven zu erhöhen, anstatt Goldmünzen zu verkaufen. "Der Verkauf von Goldmünzen hat dazu beigetragen, dem Markt Simbabwe-Dollar-Liquidität zu entziehen, obwohl er für die Reserve Bank of Zimbabwe Opportunitätskosten in Form von entgangenen Reserven bedeutet", zitiert Bloomberg einen IWF-Sprecher.© Redaktion GoldSeiten.de