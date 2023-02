Gold - Die Ruhe nach dem Sturm

Den vierten Tag in Folge steigt der Goldpreis nun schon in einer schmalen Erholung im Bereich der früheren Unterstützung bei 1.875 USD an. Diese als bärische Flagge zu interpretierende Bewegung stellt sich noch gegen den massiven Kurseinbruch, der Gold an einem neuen Verlaufshoch bei 1.959 USD am vergangenen Donnerstag erfasst hatte. Das Verkaufssignal nach einer bärischen Megafon-Formation hatte den Kurs fast 5 % in die Tiefe rauschen lassen und gleichzeitig den Anstieg seit Anfang November schlagartig gestoppt.Die wenig vertrauenerweckende Seitwärtsbewegung könnte in Kürze nach unten aufgelöst werden, indem der Goldpreis unter 1.865 USD fällt. Die Folge wäre ein Angriff auf den Support bei 1.848 USD, der auch kurz bis 1.835 USD unterschritten werden könnte. Sollte sich aber eine Verkaufswelle vom Schlage des ersten Einbruchs entwickeln, kämen 1.807 und 1.790 USD als Ziele für den Abverkauf infrage. Aktuell wäre erst ein Anstieg über 1.896 USD ein Anzeichen für eine leichte Stabilisierung. Darüber wartet aber schon die Barriere bei 1.920 USD. Sollte sie überwunden werden, wäre zumindest die Gefahr eines Abtauchens unter 1.800 USD gebannt.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG