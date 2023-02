Bank of America bereitet sich auf möglichen Zahlungsausfall der USA vor

In der Sendung " CNN This Morning " erklärte der CEO der Bank of America, Brian Moynihan, dass man sich auf einen möglichen Zahlungsausfall der USA vorbereite. Im Kongress war die Debatte um eine Anhebung der Schuldenobergrenze zuletzt erneut entflammt.Der Chef der zweitgrößten Bank Amerikas erklärte in dem Gespräch, er hoffe, dass die Gesetzgeber eine Lösung finden werden. Der Markt und die Wirtschaft sehnten sich nach Stabilität. Allerdings dürfe die Möglichkeit, dass die Schulden des Landes nicht beglichen werden könnten, nicht ignoriert werden. "Wir müssen darauf vorbereitet sein, nicht nur in diesem Land, sondern auch in anderen Ländern auf der ganzen Welt", so Moynihan. "Man hofft, dass es nicht passiert, aber Hoffnung ist keine Strategie – also bereitet man sich darauf vor."US-Finanzministerin Janet Yellen hatte den Kongress zuvor gewarnt, dass das Land seinen finanziellen Verpflichtungen bereits im Juni nicht mehr nachkommen könne, wenn die Schuldenobergrenze bis dahin nicht angehoben werde. Dies könne eine globale Finanzkrise auslösen.Auf die Frage, ob die USA die Schuldenobergrenze abschaffen sollten, erklärte er, es müsse Gespräche darüber geben, wie sichergestellt werde, dass als Land im Rahmen seiner Möglichkeiten lebe. "Ich wäre vorsichtig mit dem Versuch, die US-Verfassung umzustrukturieren. Ich denke, wir sollten sie in Ruhe lassen und dafür sorgen, dass sie korrekt umgesetzt wird.© Redaktion GoldSeiten.de