Übernahmetätigkeit scheint Fahrt aufzunehmen

Das Jahr 2023 scheint in Sachen Übernahmen und Zusammenschlüsse tatsächlich spannender zu werden als 2022. Schon jetzt haben wir in knapp zwei Monaten mehr Deals oder potenzielle Deals gesehen als gefühlt im kompletten Vorjahr. Newmont will Newcrest B2Gold will Sabina und Tesla angeblich Sigma Lithium Heute dann ein Übernahmeangebot von Sibanye Stillwater an den arg gebeutelten Zink-Produzenten New Century Zinc (ASX: NCZ): Link Sibanye hält bereits 19,89% aller Aktien und bietet nun in Cash 1,10 AUD je Aktie für die restlichen Aktien, die man noch nicht hält. Das Board von New Century gab zunächst das Statement ab noch nichts zu tun und man möchte das Angebot prüfen.Knapp 145 Millionen AUD bietet Sibanye für den Zinkproduzenten in Cash. New Century strauchelt seit Jahren und die Firma bereitet Abraumhalden auf. Am Ende des Quartals stand in den vergangenen Jahren meist ein guter Umsatz, doch darunter nur eine schwarze Null. Zu den Glanzzeiten war die Firma mit über einer Milliarde bewertet, doch die letzten 5 Jahren waren für Aktionäre ein Horror:Der Zinkpreis ist vom Hoch bei etwas über 2 USD je Pfund wieder ordentlich zurückgekommen. Aktuell kostet ein Pfund 1,40 USD.An dem Übernahmeversuch sieht man, dass die Produzenten Interesse an Zink haben, doch letztendlich fehlt es in diesem Sektor auch an substanziell neuen Entdeckungen, so dass man sich an dem bedienen muss, was noch zur Verfügung steht. Im Grunde gab es im Zink-Sektor in den vergangenen Jahren nur zwei Neuentdeckungen. Einmal Rumble Resources (ASX: RTR, Börsenwert ca. 150 Millionen AUD) und dann Kroussou von unserem Depotwert Apollo Minerals (ASX: AON, Börsenwert ca. 21 Mio. AUD).Das Projekt von Apollo ist riesig und das Explorationsziel im Bereich von 140 – 300 Millionen Tonnen würde das Projekt in die Weltspitze katapultieren:Wie am 15.02. mitgeteilt, werde ich meine Bezugsrechte bei Apollo Minerals ausüben, um den Anteil zu halten. Die Firma erscheint günstig und es wird die Zeit kommen, in der das Interesse wieder zunimmt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport