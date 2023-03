Börsencrash in nächsten Monaten; "Totale Kontrolle" und CBDC bis 2030  E.B. Tucker

Im Interview mit Michelle Makori von Kitco News teilte E.B. Tucker während der BMO Metals, Mining & Critical Minerals Conference in Hollywood seine aktuelle Einschätzung zu den Entwicklungen der Finanzmärkte.Der Director von Metalla Royalty und Autor des Newsletters The Tucker Report rechnet mit der baldigen Einführungen digitaler Zentralbankwährungen. So könnte bis 2030 ein massiver Cyberangriff dazu genutzt werden die sogenannten Central Bank Digital Currencies (CBDC) einzuführen. Dabei handle es sich um digitale Token, die von Zentralbanken ausgegeben und kontrolliert werden und mit denen Finanztransaktionen nachverfolgt, verfolgt und begrenzt werden können. "Wenn Sie jemand sind, der die totale Kontrolle über die größte Volkswirtschaft der Welt haben will, dann ist das das Beste, was Sie sich vorstellen können, und es löst so viele Probleme, weil Sie nicht wollen, dass die Menschen viel Freiheit haben", so Tucker.Im zweiten Teil des Gesprächs erklärt Tucker, dass die Federal Reserve durch ihr aggressives Straffungsprogramm einen Crash am Aktienmarkt verursachen werde. Bis zum Sommer dieses Jahres rechne er mit einem Einbruch um 15 bis 20%. Er prognostiziert eine sehr schmerzhafte Zeit, die 14 bis 18 Monate andauern werde.© Redaktion GoldSeiten.de