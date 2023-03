Frank Holmes über die Bankenkrise, Kryptos und Geopolitik

Daniela Cambone sprach während der diesjährigen Konferenz des Swiss Mining Institute in Zürich mit Frank Holmes über die jüngsten Finanzmarktentwicklungen.Der CEO und Chief Investment Officer von U.S. Global Investors erklärt, dass die jüngste Bankenkrise im Vergleich zu früheren Finanzkrisen einzigartig sei, da sie mit dem anhaltenden Kampf der Federal Reserve gegen die Inflation zusammenhänge: "Es ist ganz anders als 2008. Der Anstieg der Zinssätze scheint eine magische Zahl zu sein. Sobald die Zinsen über 4% stiegen, begannen wohlhabende Menschen und Unternehmen, ihr Geld aus den Banken abzuziehen und in Geldfonds zu investieren."Holmes ist weiterhin der Meinung, dass Kryptowährungen für Anleger einen brauchbaren Wertspeicher darstellen könnten, sobald die Regulierungsbehörden beweisen, dass sie die Anleger in diesem Bereich schützen können.Abschließend rät er bei Investments allgemein zur Vorsicht, da die geopolitischen Konflikte auch weiterhin die Märkte belasten: "Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir es mit einem interessanten 'schwarzen Schwan' zu tun, denn Amerika hat es mit zwei kalten Kriegen [Russland und China] zu tun".© Redaktion GoldSeiten.de