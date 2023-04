China: Goldproduktion und -verbrauch im ersten Quartal gestiegen

Die Goldproduktion Chinas ist laut der Nachrichtenagentur Reuters während des ersten Quartals im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,9% auf 114,87 Tonnen angestiegen.Nach Angaben der China Gold Association erhöhte sich die aus chinesischen Minen geförderte Produktion während der ersten drei Monates des Jahres um 1,9% und erreichte 84,97 Tonnen. Das aus importierten Rohstoffen produzierte Gold verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 24,4% und betrug 29,9 Tonnen.Der Goldverbrauch ist im Reich der Mitte im Zeitraum von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12% auf 291,6 Tonnen angestiegen.Die Nachfrage nach Goldbarren und Goldmünzen erhöhte sich im Jahresvergleich um 20,5% auf 83,87 Tonnen. Der Verbrauch von Goldschmuck stieg im Jahresvergleich um 12,3% auf 189,61 Tonnen an. Die Verwendung von Gold in der Industrie und in anderen Bereichen ist indes im Jahresvergleich um 16,9% auf 18,1 Tonnen gesunken.© Redaktion GoldSeiten.de