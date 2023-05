Goldprognosen der ABN Amro

Am Freitag äußerte sich Georgette Boele, leitende Devisen- und Edelmetallstrategin bei ABN Amro , zur Preisentwicklung von Gold.Der Expertin zufolge ist der Preis des gelben Metalls in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar um mehr als 10% gestiegen. Verantwortlich dafür waren laut Boele der schwächere Dollar, die Erwartung der bald endenden Zinserhöhungen der US-Notenbank, schwächere Wirtschaftsaussichten sowie die Inflation und die geopolitischen Spannungen.Die Bank hält den Aufwärtstrend von den derzeitigen Niveaus aus für begrenzt, da die Zinsmärkte davon ausgingen, dass die Fed im dritten Quartal mit Zinssenkungen beginnen wird. Es sei sogar ein Rücksetzer auf 1.900 bis 1.950 USD möglich. ABN Amro rechnet jedoch damit, dass die Lockerung erst Ende dieses Jahres beginnen wird.Weiterhin erwarte man ein leichte Erholung des Dollars in den kommenden Monaten. Diese beiden Entwicklungen könnten den Goldpreis belasten, dürften aber nicht zu einer Trendwende führen.Die Prognose der Bank bleibt insgesamt positiv: "Für 2024 sind wir optimistisch, was die Aussichten für den Goldpreis angeht. Die geldpolitische Lockerung durch die Fed, die EZB und die BoE wird sich 2024 positiv auf den Goldpreis auswirken, da sich die Kursunterschiede zwischen USD/EUR/GBP und Gold (Nullzinsanlage) verringern. [...] Unsere neuen Prognosen zum Jahresende liegen bei 2.000 für 2023 und 2.200 für 2024."© Redaktion GoldSeiten.de