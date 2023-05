Palladium - Zurück auf Los

In den vergangenen beiden Monaten war es den Bullen bei Palladium zweimal nicht gelungen, trotz einer Bodenbildung im Bereich von 1.383 USD und einer anschließenden Aufwärtstrendphase den Widerstand bei 1.531 USD nachhaltig zu durchbrechen. Beide Male stoppte der Anstieg im Bereich von 1.600 USD und der Wert setzte wieder dynamisch zurück. Aktuell versuchen die Käufer Palladium bei 1.460 USD zu stabilisieren und so den dritten Ausbruchsversuch einzuleiten.Die Chance auf eine Bodenbildung oberhalb von 1.383 USD ist weiterhin vorhanden. Zunächst muss aber die Verteidigung von 1.440 - 1.460 USD gewährleisten, dass es zu einer erneuten Erholung in Richtung 1.531 USD kommen kann. Bei einem Anstieg über die Hürde könnte die nächste Kaufwelle einsetzen und bis an die kurzfristige Abwärtstrendlinie führen. Oberhalb von 1.600 USD wäre ein bullischer Befreiungsschlag gelungen und zunächst eine Kaufwelle bis 1.641 USD die Folge.Sollte Palladium dagegen unter 1.440 USD fallen, wären weitere Abgaben bis 1.383 USD die Folge. Hier könnte die Käuferseite wieder zuschlagen. Unter der Marke stünde aber ein Einbruch bis 1.343 und 1.320 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)