Silber: Rücklauf beendet

Silber konnte sich in den vergangenen Wochen erholen und mit einem dynamischen Sprung aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend bewegen. Die Notierungen schafften es dabei auch klar über die bei 24,53 USD liegende Hürde.Der aktuell laufende Pullback in den Bereich 24,53 USD bietet die Chance, ausgehend von diesem Niveau weiter nach oben abzuprallen und die Rally auszudehnen. Spielraum ist bis 26,21 USD vorhanden, wenn sich Anschlusskäufe oberhalb der 25,00 USD zeigen. Eine Ausdehnung des Pullback bis in den Bereich 23,40 USD ist nicht auszuschließen. Unterhalb des dort liegenden Aufwärtstrends wird das Chartbild jedoch wieder bärischer.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)