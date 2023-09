SocGen: Gold bei 2.000 Dollar Ende 2023 und 2.200 Dollar 2024

Die französische Bank Société Générale hat ihr Engagement in dem Edelmetall zwar leicht reduziert, bleibt aber weiterhin positiv gestimmt, da die Inflation angesichts der Pläne der US-Notenbank, ihren Straffungszyklus zu beenden, hartnäckig hoch bleibt, berichtet Kitco News . Trotz der schwachen Performance von Gold im Sommer ist die SocGen optimistisch, dass die Preise wieder auf 2.000 Dollar steigen werden."Die Gesamtinflation kühlt sich weiter ab, aber die Kerninflation bleibt hartnäckig hoch, und die Fed steht kurz vor ihrem zyklischen Höhepunkt. Da der Zeitpunkt einer möglichen Rezession in den USA immer unwahrscheinlicher wird, geben diese Entwicklungen der Fed die Möglichkeit (und die Pflicht), die Zinsen länger hoch zu halten, um die Inflation zu bekämpfen. Dies dürfte die realen Zinssätze auf einem hohen Niveau halten und in Verbindung mit dem starken Dollar für Gegenwind sorgen, der den Goldpreis unserer Ansicht nach bis zum Ende dieses Jahres bei oder unter 2.000 Dollar je Unze halten dürfte", so die Rohstoffanalysten der Bank in ihrem jüngsten Prognosebericht.Obwohl die Bank nach wie vor eine positive Einstellung zu Gold hat, gab sie letzte Woche bekannt, dass sie ihr Engagement in dem Edelmetall im Rahmen ihrer Multi-Asset-Portfolio-Strategie verringert. Zu Beginn des vierten Quartals hält die SocGen nun 5% ihres Portfolios in Gold, gegenüber 6% im dritten Quartal. Gold macht 50% der Rohstoffstrategie aus, weitere 5% entfallen auf andere Rohstoffe, wobei der Schwerpunkt auf Öl liegt.© Redaktion GoldSeiten.de