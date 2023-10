Goldpreis in den VAE: Käufer kaufen & reservieren; Goldpreis nahe Jahrestiefststand

Die guten Nachrichten für Goldkäufer in den VAE halten an, berichtet Gulf News . Mit 205,00 Dh je Gramm für 22 Karat liegt der Goldpreis in den VAE in greifbarer Nähe des Jahrestiefstpreises von 203 Dh, der Ende Februar verzeichnet wurde. Am Dienstag (3. Oktober) fielen die internationalen Goldpreise um weitere 20 Dollar auf 1.820 Dollar je Unze. Das bedeutet, dass der Goldpreis seit dem 13. September um mehr als 110 Dollar je Unze gesunken ist. Das wichtigste Detail für die Käufer ist jedoch, dass der Rückgang auf unter 1.900 Dollar je Unze erst letzte Woche erfolgte. Während sich die Käufer stapeln, haben die Einzelhändler nur ein Gefühl: "Dieses Jahr haben die 'Festtagskäufe' für Gold sicherlich früh begonnen...".Viele Käufer mit Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten hoffen auf weitere Preissenkungen und nutzen die von den meisten Schmuckhändlern angebotene Preisbindung für Vorbestellungen. Die Zahl der Käufer, die bis zum 15. November reserviert hatten, stand fast 50:50 mit denen, die zwischen letztem Freitag und Sonntag neues Gold kauften, als die Goldbullionpreise stark zu fallen begannen. Es ist das erste Mal, dass sich die tatsächlichen Goldverkäufe und die Buchungen die Waage halten. In der Vergangenheit machten Reservierungen nach Angaben der Einzelhändler etwa 10% oder weniger des täglichen Kundenverkehrs in den Juweliergeschäften aus. Die Goldkäufer in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich offensichtlich gut über die Bewegungen des Goldes informiert und wissen, was sie tun sollten, um den Preisverfall voll auszunutzen."Die Goldnachfrage in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Freitag (29. September) bis Sonntag war die größte in diesem Jahr, nur knapp hinter dem Zeitraum, in dem der Preis im Februar bei 203 Dh je Gramm lag", meinte Shamlal Ahamed, Managing Director - International Operations bei Malabar Gold & Diamonds. "Um ehrlich zu sein, haben wir nicht so viele Käufer gesehen, die ihr Gold gegen neues eintauschen wollten. Diese Käufe finden normalerweise im Mai/Juni vor den Sommerferien statt. Im Moment ist der Großteil der Käufe brandneu." Dieser Preisrückgang kommt zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt - erstens beginnt in den VAE die Hauptreisezeit. Und diese Besucher sind in den letzten vier Tagen zahlreich erschienen.© Redaktion GoldSeiten.de