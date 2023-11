Palladium - Stoppt der Crash jetzt?

Bei Palladium brechen derzeit alle Dämme: Nach dem Unterschreiten der Unterseite einer mehrwöchigen Range bei 1.192 USD startete eine weitere massive Verkaufswelle, die an der Supportzone von 1.070 bis 1.083 USD nur kurz aufgehalten wurde. In der laufenden Woche brach Palladium unter diesen Bereich ein und fällt am heutigen Tag bereits an das mittelfristige Abwärtskursziel bei 960 USD.Auf Höhe von 960 USD könnte es zwar jetzt zu einer Erholung kommen, doch die Wucht des derzeitigen Abverkaufs lässt an der Nachhaltigkeit eines solchen Anstiegs zweifeln. Unter 960 USD läge das nächste Abwärtszielgebiet bei 920 und später 880 USD. Sollte auch dort keine Erholung starten, müsste man bereits mit einem Einbruch an das Tief des Jahres 2018 bei 837 USD rechnen. Wird die Marke nicht für einen Konter genutzt, stünde als nächstes übergeordnetes Abwärtsziel die 740-USD-Marke auf der Agenda.Kann sich Palladium dagegen doch schon bei 960 USD erholen, stehen bei 1.052 und 1.083 USD starke Barrieren, an denen der Wert zunächst nach unten abprallen sollte. Ein Anstieg über 1.083 USD würde dagegen zu einem prozyklischen Kaufsignal führen und eine Erholung bis 1.192 USD auslösen können.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)