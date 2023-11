Ronald Stöferle über die Situation am Goldmarkt

Peter Spina sprach für GoldSeek.com während des Zurich Precious Metals Summit mit Ronald Stöferle von Incrementum über die aktuelle Situation am Goldmarkt.Obwohl wir uns in der Nähe von Rekordpreisen für Gold befinden, sind wir laut Stöferle weit von einer Manie oder Euphorie am Goldmarkt entfernt. Zunächst würde das Thema künftig vermehrt von den Medien aufgegriffen, wodurch das Interesse der Öffentlichkeit geweckt würde. Dann würden auch Vermögensverwalter ihren Kunden zu einer Goldallokation raten.In Bezug auf die Geldpolitik der Notenbanken erklärt er: "Jeder hofft auf einen großen Schwenk der Zentralbanken, aber ich glaube nicht, dass wir zu 0% Zinsen zurückkehren werden." Selbst wenn die Notenbanken schnell umschwenken sollten, werde es einige Zeit dauern, bis die Risikobereitschaft in Bereiche wie den Juniormarkt zurückkehre, glaubt der Experte.Stöferle ist zudem überzeugt, dass sich eine Rezession schnell nähert. Und Gold sei eben eine ziemlich gute Absicherung gegen eine Rezession. Im Durchschnitt steige sein Preis während Rezessionen um 7,6%.© Redaktion GoldSeiten.de