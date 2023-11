Todd Horwitz über Gold, Zentralbanken und den neuen Präsidenten Argentiniens

Daniela Cambone sprach für ITM Trading kürzlich mit Todd “Bubba” Horwitz über die Aussichten für den Goldpreis.Zunächst spricht der Marktexperte und Trader über die Goldpreisprognose von Goldman Sachs. Die Analysten der Bank hatten am Sonntag erklärt, dass 2024 der "Glanz des Goldes zurückkehrt". Weiter hieß es: "Das Aufwärtspotenzial des Goldpreises wird eng mit den realen US-Zinsen und der Entwicklung des Dollars zusammenhängen, aber wir erwarten auch eine anhaltend starke Verbrauchernachfrage aus China und Indien sowie Zentralbankkäufe, die den Abwärtsdruck durch positive Wachstumsüberraschungen und Zinssenkungen ausgleichen."Zwar ist sich Horwitz nicht sicher, ob Goldman mit dieser Prognose eventuell eigene Ziele (wie beispielsweise den Verkauf von Gold) verfolge, doch letztlich dürften die Aussagen der Bank korrekt sein. So rechne er weiterhin mit einem neuen Allzeithoch des gelben Metalls – ggf. sogar noch in diesem Jahr.Weitere Themen des Interviews sind die US-Zinspolitik, der Energiemarkt und Argentiniens Wahl von Javier Milei zum neuen Präsidenten.© Redaktion GoldSeiten.de