Element 25 Ltd.: HV und Lithium?

Element 25 hatte heute ebenfalls Hauptversammlung und hierfür gab es auch eine neue Präsentation: Link. Zuvor kam aber noch eine eher überraschende Meldung zu einem möglichen Lithium-Potenzial der Firma auf dem kaum bekannten Lake Johnson Projekt: Link.Jüngst haben die beiden Explorer TG Metals (ASX: TG6) und Charger Metals (ASX: CHR) dort für Aufsehen gesorgt, wobei vor allem TG Metals mit einer Kursexplosion von 0,10 AUD auf zwischenzeitlich über 1 AUD überzeugt hat.Interessant ist, dass das Gebiet von Element 25 genau in der Mitte zu liegen scheint und von den beiden anderen Firmen umkreist ist:Auf dem Projekt wurden früher schon einmal Untersuchungen durchgeführt, allerding fokussiert auf Nickel, nicht auf Lithium. Man hat nun einige der historischen Proben zur Analyse geschickt, um zu sehen, ob erhöhte Lithium-Werte vorhanden sind.Die Meldung ist noch frisch und ich werde mich in den nächsten Tagen einmal genauer umhören, wie die Qualität dieses Projektes einzuschätzen ist.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport