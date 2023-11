Family Offices ziehen Geld aus Aktien ab und investieren in private Märkte

Einer neuen Umfrage zufolge haben Family Offices inzwischen mehr Geld in private Märkte investiert als in den öffentlichen Aktienmarkt. Dies berichtet CNBC . Eine von Campden Wealth und RBC durchgeführte Umfrage unter nordamerikanischen Family Offices ergab demnach, dass 29,2% der Investitionen von Family Offices in private Märkte investiert sind, zu denen Private Equity, Venture Capital und Private Debt gehören. 28,5% seien in börsennotierten Aktien angelegt.Dies sei das erste Mal, dass Family Offices mehr in private Märkte als in öffentliche Aktien investiert haben. Ihr Aktienanteil ist der Erhebung zufolge im Vergleich zu den 31% im Vorjahr zurückgegangen, während ihre privaten Investitionen verglichen mit zuletzt 27% gestiegen sind. Die verbleibenden Vermögenswerte wurden in Bargeld, Anleihen, alternative Anlagen, Hedgefonds, Rohstoffe, Immobilien und andere Anlagen angelegt.Auf die Frage, welche Anlageklasse in den kommenden Jahren die besten Renditen bescheren werde, nannten Family Offices an erster Stelle "Private Equity und Venture Capital", gefolgt von öffentlichen Aktien.Neben den privaten Märkten zeigen Family Offices der Umfrage zufolge auch ein zunehmendes Interesse an alternativen Anlagen, einschließlich Immobilien und Rohstoffen. Auf die Frage nach ihren Investitionsprioritäten für das kommende Jahr wurde an erster Stelle "Investitionen in alternative Anlageklassen" genannt.© Redaktion GoldSeiten.de