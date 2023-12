TD Securities: Goldpreis wird bis 2024 nachhaltig über 2.100 Dollar steigen

Ein monatlicher Rekordschluss über 2.000 Dollar könnte für den Goldmarkt nur der Anfang sein, denn eine kanadische Bank sieht die Preise bis 2024 nachhaltig über 2.100 Dollar steigen, wenn der Gegenwind durch einen stärkeren US-Dollar und höhere Anleiherenditen nachlässt, berichtet Kitco News In ihrer Goldprognose für 2024 gehen die Rohstoffanalysten von TD Securities davon aus, dass der Goldpreis im Jahresdurchschnitt bei rund 2.019 Dollar je Unze liegen wird. TDS ist vor dem neuen Jahr zwar optimistisch für Gold, warnt die Anleger aber auch, dass sie geduldig sein müssen. Die Analysten gehen davon aus, dass der Goldpreis bis zum zweiten Quartal des nächsten Jahres auf 2.100 Dollar steigen wird."Da die Inflation immer noch deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed liegt, ist es unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank eine baldige Lockerung signalisieren wird. Daher könnte sich das gelbe Metall durchaus in einer Schwankungsbreite bewegen, ohne dass ein nachhaltiger Ausbruch in Richtung unseres Ziels von 2.100 Dollar für etwa ein Quartal zu erwarten ist", so die Analysten in ihrem Bericht.Die Analysten erklärten, dass die Inflation zwar gegenüber dem 40-Jahres-Hoch vom Juni 2022 stark zurückgegangen ist, aber immer noch deutlich über dem 2%-Ziel der Federal Reserve liegt. Am Dienstag teilte das US-Handelsministerium mit, dass der von der US-Notenbank bevorzugte Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben in den letzten 12 Monaten bis Oktober um 3,5% gestiegen ist.© Redaktion GoldSeiten.de