Chris Vermeulen über den Goldpreis, Silber und Uran

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Chris Vermeulen von TheTechnicalTraders.com über das jüngste Golpreisrekordhoch und die weiteren Entwicklungen am Goldmarkt.Der Marktstratege glaubt, dass 2024 ein großartiges Jahr für Gold sein wird, da es ein große Korrektur am Aktienmark, einen Rückgang der Wirtschaft und einen Abverkauf vieler Assetklassen geben werde. Die kurzfristigen Aussichten seien aber weniger sicher: "Wir befinden uns wirklich genau an dieser Schwelle, diesem Ausbruchsniveau ... diesem Niveau von 2.089 US-Dollar. Jedes Mal, wenn der Goldpreis diese Marke erreicht hat, kam es zu einem starken Rückschlag. Der Durchschnitt der letzten drei Rückschläge lag bei etwa 17 Prozent."Weitere Themen des Interviews sind die Zukunft von Silber und Uran im Jahr 2024 sowie seine Aussichten für den Aktienmarkt und den US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de