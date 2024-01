Gold - Korrekturschock zum Jahresauftakt?

In den letzten Tagen des vergangenen Jahres stieg der Goldpreis entlang einer zuvor unterschrittenen Aufwärtstrendlinie an das alte Rekordhoch bei 2.076 USD. Knapp darüber endete diese Erholung bei 2.088 USD und ging in eine flaggenförmige Korrektur über. Diese trifft aktuell auf die bis an das Tief aus dem Oktober bei 1.810 USD zurückreichende, zentrale Aufwärtstrendlinie.Kurzfristig könnte es zu einer Richtungsentscheidung kommen, denn ein Bruch der Trendlinie dürfte den Abwärtsdruck erhöhen und weitere Rücksetzer bis 2.009 und 1.998 USD nach sich ziehen. Damit wäre sogar schon der Abwärtstrend seit dem neuen Rekordhoch reaktiviert und ein Einbruch auf Kurse unter 1.900 USD nicht mehr ausgeschlossen.Allerdings hätte die Käuferseite dort die Chance, den nächsten Aufwärtsimpuls zu starten und damit auch einen Einbruch auf 1.959 und 1.939 USD zu verhindern. Hierzu müsste aber auch die Oberseite der Flaggenformation bei ca. 2.050 USD überschritten werden. Anschließend könnte ein Angriff auf die 2.088-USD-Marke starten. Darüber wäre der Weg bis 2.130 USD frei.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)