Goldpreis findet Unterstützung bei 2.000 $; Zweifel an Zinssenkung im März

Die Goldpreise sind am heutigen Donnerstag leicht gestiegen und haben sich damit von ihrem Rückgang in dieser Woche etwas erholt. Starke US-Daten hatten die Zweifel an einer baldigen Zinssenkung durch die Federal Reserve verstärkt. Das gelbe Metall hatte die meisten Gewinne, die bis Dezember erzielt wurden, wieder verloren und war kurz davor, unter die wichtige Marke von 2.000 $ je Unze zu fallen, da der Dollar und die Renditen der Staatsanleihen in dieser Woche anstiegen.Laut Investing.com trugen auch die verstärkten Militäraktionen im Nahen Osten wenig dazu bei, die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen anzukurbeln, da die Händler angesichts der Aussicht auf höhere und länger anhaltende US-Zinsen stattdessen auf den Dollar setzten. Dennoch fand der Goldpreis um die Marke von 2.000 $ je Unze eine gewisse Unterstützung und verzeichnete nun eine leichte Erholung.Der Dollar kletterte auf ein Monatshoch, während die Renditen von Staatsanleihen weiter anstiegen, nachdem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Dezember besser als erwartet ausgefallen waren. Die Daten untermauerten die jüngsten Äußerungen von Fed-Vertretern, wonach die Zentralbank aufgrund der robusten US-Wirtschaft die Zinsen noch länger hoch halten wird.Laut CME Fedwatch haben Händler ihre Wetten darauf, dass die Bank bereits im März 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird, weiter zurückgefahren. Die Händler rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 59,8% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im März, gegenüber 67,3% in der vergangenen Woche.© Redaktion GoldSeiten.de