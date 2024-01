Palladium - Die Risiken werden nicht kleiner

Die massive Verkaufswelle, die bei 1.243 USD Ende Dezember begann und die vorherige, ebenfalls hochdynamische Erholung bei Palladium gekontert hatte, setzte sich in den ersten Wochen des neuen Jahres fort. Dabei wurde nach dem Erreichen des Tiefs aus dem Dezember bei 920 USD eine erste kleine Erholung gestartet, die gestern an der Hürde bei 967 USD gestoppt wurde. Aktuell fällt der Kurs bereits wieder an das frische Mehrjahrestief zurück.Die brachiale Wucht des Abwärtsimpulses wurde in den letzten Tagen ein wenig heruntergebremst. Allerdings würde schon ein Bruch der 920-USD-Marke ausreichen, um den Abverkauf wieder zu entfesseln. Die Folge wären Verluste bis zum Kursziel bei 875 USD. Hier könnte eine weitere Erholung starten. Darunter dürfte der Einbruch allerdings bis unter das Tief des Jahres 2018 bei 837 USD führen und erst bei ca. 805 USD ein Konter der Bullen beginnen.Selbst ein Kursrutsch bis 775 und 745 USD wäre in diesem Fall nicht mehr ausgeschlossen. Sollte der Kurs von Palladium dagegen über 967 USD ansteigen, wäre eine Erholung bis 1.021 und darüber in Richtung 1.083 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)