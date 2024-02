CME Group: Handelsvolumen im Januar 2024

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte in der vergangenen Woche die aktuellen Daten zum Handelsvolumen am Terminmarkt per Ende Januar 2024. Demnach wurden im ersten Monat des Jahres durchschnittlich 25,2 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt. Dies entspricht einem Anstieg von 16% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Am Metallterminmarkt wurden im Januar durchschnittlich 2% mehr Kontrakte pro Tag gehandelt als im Vorjahreszeitraum. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen am Metallterminmarkt lag im Januar bei 638.000 Kontrakten pro Tag, verglichen mit 556.000 Kontrakten pro Tag im Dezember 2023 und 625.000 Kontrakten pro Tag im Januar 2023.© Redaktion GoldSeiten.de