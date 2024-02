Conference Board zieht Rezessionsprognose für die USA zurück

Das Conference Board, eine amerikanische Wirtschaftsforschungsgruppe, hat am Dienstag seine langjährige Warnung vor einem Abgleiten der US-Wirtschaft in eine Rezession zurückgezogen, obwohl der Leading Economic Index weiterhin einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in den kommenden Monaten vorhersagt. Dies lässt sich aus einem Bericht von Reuters entnehmen. Der Index der Forschungsgruppe, der als Indikator für die künftige Wirtschaftsaktivität gilt, fiel im Januar um 0,4% auf 102,7 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit April 2020, als die USA nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Betriebsschließungen eine kurze Rezession durchmachte.Es war der 23. monatliche Rückgang in Folge, nur ein Monat weniger als der Rekordeinbruch, der im April 2007 begann und bis März 2009 während der globalen Finanzkrise andauerte. Der auf das Jahr hochgerechnete sechsmonatige Rückgang des LEI hat sich jedoch stark verlangsamt, und die Wachstumsrate ist die niedrigste seit August 2022."Während der rückläufige LEI weiterhin Gegenwind für die Wirtschaftstätigkeit signalisiert, leisteten zum ersten Mal in den letzten zwei Jahren sechs der zehn Komponenten des LEI in den letzten sechs Monaten einen positiven Beitrag", meinte Justyna Zabinska-La Monica, Senior Managerin für Konjunkturindikatoren beim Conference Board. "Daher deutet der Frühindikator derzeit nicht auf eine bevorstehende Rezession hin." Im zweiten und dritten Quartal dürfte das Wachstum jedoch gegen Null tendieren, fügte sie hinzu.Den größten positiven Beitrag zur Abkehr von der Rezessionsprognose leistete der jüngste Anstieg der Aktienkurse auf Rekordhöhen. Der Leitindex S&P 500 ist seit Ende Oktober um mehr als 20% gestiegen, nachdem die US-Notenbank signalisiert hatte, dass ihr aggressiver Zinszyklus zur Eindämmung der Inflation beendet sei und noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen zu rechnen wäre.Matthew Martin, US-Ökonom bei Oxford Economics, sagte, dass der anhaltende Rückgang des Gesamtindex nun von einer kleinen Gruppe von Indikatoren angeführt wird, die in den kommenden Monaten wieder steigen dürften. "Die Wirtschaft befindet sich nach wie vor im Wachstumsmodus, und die Aussichten sind aufgrund der Stärke des Arbeitsmarktes, der Entspannung auf den Finanzmärkten und der robusten Verbraucherausgaben bis ins Jahr 2024 weiterhin optimistisch", schrieb Martin in einer Notiz nach der Veröffentlichung des LEI. "Wir schätzen, dass das Konsumwachstum (im ersten Quartal) bei 2,1% auf Jahresbasis liegt, niedriger als unsere Basisprognose von 2,5%, obwohl dies immer noch mit einem soliden BIP-Wachstum von 2% im ersten Quartal vereinbar wäre."© Redaktion GoldSeiten.de